إيران: "إسرائيل" أكبر تهديد للسلام لأنها تمتلك عشرات الأسلحة النووية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن "إسرائيل" تعتبر بمثابة أكبر تهديد للسلام والأمن، لأنها تمتلك ترسانة نووية تضم عشرات الرؤوس الحربية.

وأضافت الخارجية الإيرانية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية: "اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لتأكيد التعهد في نزع الأسلحة النووية باعتباره أولوية".

وأردفت: "نحن نؤمن أننا بحاجة إلى عالم سلمي وآمن لا يمتلك فيه أي بلد لأسلحة الدمار الشامل، واليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية بمثابة فرصة للتعبير عن رفضها، مرة أخرى، لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل".

وأعربت الوزارة عن "أسفها لتجاهل الولايات المتحدة للمعاهدات الدولية وتخطيطها لإنتاج أسلحة نووية جديدة جعل العالم أقرب إلى سباق تسلح جديد".

وتابعت "في منطقتنا أيضا، لا يزال النظام الإسرائيلي بعشرات الأسلحة النووية يمثل أكبر تهديد للسلام والأمن - بدعم من الولايات المتحدة - يمنع الشرق الأوسط من أن يصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية، ويجب على الدول المسؤولة أن تدافع عن عالم خال من الأسلحة النووية".

يشار إلى أن الأمم المتحدة تحتفل بيوم 26 أيلول/ سبتمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية ويوفر هذا اليوم فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي لتصدي كأولوية لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبما يحقق السلام والأمن وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.