وزارة التربية والتعليم تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتوزيع الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى السادس الأساسي في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة السبت في تصريح مقتضب أنه تم خلال عمليات التوزيع اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وجرى تسليم الكتب لأولياء الأمور وعدم إحضار الطلبة والأطفال للمدارس ومراكز التسليم، وذلك التزاماً بتعليمات السلامة بمنع خروج الأطفال من المنازل بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن توزيع الكتب يأتي لتقديم الفائدة للطلبة في جانبين الأول: الدراسة من الكتب مباشرة وأن تكون بين أيدي الطلبة، والثاني: الاستفادة منها أثناء التعليم عن بُعد مع المعلمين.

وكانت وزارة التعليم قد وزعت في وقت سابق الكتب على طلبة مرحلة الثانوية العامة.