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قرارات جديدة بفتح محال اللحوم والبقالة والعطارة وفق إجراءات إحترازية

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 15:24 - 26 سبتمبر 2020
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تقارير
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قررت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس فتح محلات بيع اللحوم الحمراء طوال الأسبوع بدءً من غدا الأحد، عدا يوم الجمعة، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً مع الأخذ باجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

كما، وقررت فتح محلات الحبش والدجاج الطازج أيام الأحد والثلاثاء والخميس فقط من الساعة 7 صباحاً حتى 1 ظهراً مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

 وأوضحت اللجنة أنها قررت  فتح محلات بيع المجمدات بأنواعها أيام السبت والإثنين والأربعاء فقط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً مع الأخذ باجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وأشارت إلى أنها قررت فتح سوق الحبوب ومحلات البقالة والعطارة يومياً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 6 مساءً، عدا يوم الجمعة مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

 

 

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