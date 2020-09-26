قرارات جديدة بفتح محال اللحوم والبقالة والعطارة وفق إجراءات إحترازية

قررت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس فتح محلات بيع اللحوم الحمراء طوال الأسبوع بدءً من غدا الأحد، عدا يوم الجمعة، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً مع الأخذ باجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

كما، وقررت فتح محلات الحبش والدجاج الطازج أيام الأحد والثلاثاء والخميس فقط من الساعة 7 صباحاً حتى 1 ظهراً مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنها قررت فتح محلات بيع المجمدات بأنواعها أيام السبت والإثنين والأربعاء فقط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً مع الأخذ باجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وأشارت إلى أنها قررت فتح سوق الحبوب ومحلات البقالة والعطارة يومياً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 6 مساءً، عدا يوم الجمعة مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.