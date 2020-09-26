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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صور: بلدية دير البلح تنظم وقفة تضامنية مع الصيادين المفقودين من عائلة الزعزوع

  • فلسطين اليوم - دير البلح
  • 14:46 - 26 سبتمبر 2020
تقارير
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طالب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو السلطات المصرية بالكشف عن مصير الصيادين المفقودين والذي اختفوا امس على الحدود المصرية في البحر،  كما دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني والأخوة في حكومة غزة بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن مصير أبناءنا المفقودين.

جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية الإنسانية التي نظمتها البلدية بميناء الصيادين اليوم بحضور نقيب الصيادين ووجهاء ومخاتير المدينة وذوي المفقودين الصيادين  للتعبير عن التضامن مع آل الزعزوع والمطالبة بالكشف عن مصيرهم والحصول على أية أخبار عنهم، معرباً عن أمله أن يعودوا سالمين إلى اهلهم وشعبهم.

وقال: باسم بلدية دير البلح ونقابة الصيادين وأهالي الصيادين ومخاتير ووجهاء المدينة نطالب بإعادة أبناءنا سالمين إلى أهلهم، وأضاف: قبل عدة أعوام قذفت الأمواج مجموعة من الصيادين المصريين إلى مدينة دير البلح واحتضناهم وكما عاملناهم بالحسنى فلماذا لا تتم المعاملة بالمثل  ولا توجد معلومات عنهم حتى اللحظة.

وبين أن الصيادين كانوا في مهمة عملهم المعتادة حيث خرجوا بحثا عن رزقهم وقوت أولادهم في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، حيث تجاوز مركبهم الحدود الوهمية التي وضعها الاستعمار.

من جهته طالب  نزار عياش رئيس نقابة الصيادين بقطاع غزة المجتمع الدولي بالضغط على الجانبين الاسرائيلي والمصري بوقف هذه الهجمات ضد الصيادين الفلسطينيين، معرباً عن أمله بقيام القيادة المصرية بتزويدنا بمعلومات عن الصيادين المفقودين الذين خرجوا يبحثوا عن لقمة عيشهم، كما طالب الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية للتواصل مع الجانب المصري للكشف عن مصير الصيادين.

على الصعيد ذاته وجه شحدة بدوان في كلمة فصائل العمل الوطني دياب اللوح سفير فلسطينية في مصر بالتحرك على صعيد المستويات العليا لمعرفة مصير الصيادين المفقودين، معرباً عن استياء أبناء شعبنا لعدم معرفة أي اخبار عنهم حتى اللحظة.

 

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