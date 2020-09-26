سلطة الطاقة تكشف عن تسهيلات كبيرة لأصحاب المولدات

أصدرت سلطة الطاقة، اليوم السبت، قرارًا بتسهيل كافة إجراءات ترخيص المولدات الكهربائية التجارية خلال أسبوع على اقصى تقدير بأن تكون كاملة.

وقال م. ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة الفلسطينية، في تصريح إذاعي، إنه سيكون هناك فرصة كبيرة لتسهيل الإجراءات من ناحية تسوية الأوضاع بالنسبة للمولدات القائمة.

وأضاف حسونة، أن هناك اهتمام كبير من سلطة الطاقة بإتمام الإجراءات ما أمكن، مبينًا انه تم اتخاذ القرار بدعم أصحاب المولدات القائمة حتى لا يشعر أي تاجر بالظلم، إضافة إلى الدعم الفني تجاههم ليستمروا في تقديم الخدمة للمواطنين.

وذكر أن رسوم الترخيص للمولدات الكهربائية تقدر بـ 540 دينار سنويا، لافتًا أن الاعفاء يشمل اصحاب المولدات القديمة والجديدة خلال 3 أشهر بعد تسوية أوضاعهم.

وأكد في قوله "سلطة الطاقة أنها لم تتوانى لحظة في تقديم الدعم المعنوي والفني في إتمام وتسوية أوضاع أصحاب المولدات، مشيرًا إلى أنها ليست ضدا ونداً لهم بل معهم ولا تريد أن يتعرض أحدهم لخسارة مشروعه".

وأوضح حسونة، ان إجراءات سلطة الطاقة الأخيرة لإخضاع المولدات الكهربائية لإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على سلامة المواطنين ونظام التعرفة هو آخر اهتمامناً.

ولفت أن سلطة الطاقة أصدرت اعلان توضيحي قبل يومين لأصحاب المولدات سواء القائمة حالياً أو المستثمرين الجدد في كيفية اتباع الخطوات اللازمة لإتمام اجراءات الترخيص.

وبيّن أن إجراءات الترخيص تتمثل بالذهاب الي الموقع الالكتروني بسلطة الطاقة، وتحميل النماذج المرفقة في نموذج ترخيص وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربية لغرض التجارة، التي هي عبارة عن 8 نماذج.

وتابع: "بعد 48 ساعة من تعبئة النموذج واستلامه من سلطة الطاقة يتم التأكد من صحة المستندات، وفي حالة ثبتت صحتها ستقوم سلطة الطاقة بالتواصل مع صاحب الطلب وتسليمه الموافقة المبدئية بالقيام بالإجراءات التي تتمثل بطباعة مخاطبات للجهات المختصة، وهي الدفاع المدني والبلديات وسلطة البيئية وشركة التوزيع للحصول على موافقة فنية من كل جهة".