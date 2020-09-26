الصحة: تسجيل 7 وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و521 حالة تعافٍ في جميع محافظات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (74 عاما) من الطيبة، ومواطنة (70 عاما) من مخيم الأمعري، ومواطنة (66 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطن (68 عاما) من السموع بمحافظة الخليل، ومواطن (64 عاما) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطنين (68 و70 عاما) من غزة.

وأضافت ان الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (14)، نابلس (46)، بيت لحم (50)، قلقيلية (8)، رام الله والبيرة (16)، جنين (19)، سلفيت (25)، أريحا والأغوار (6)، طولكرم (30)، طوباس (5)، قطاع غزة (67)، ضواحي القدس (4)، فيما تم إجراء 3177 فحصا.

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (137)، جنين (34)، بيت لحم (214)، سلفيت (16)، قطاع غزة (120)، مضيفة ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 24.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.