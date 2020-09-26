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خبيرة روسية تكشف سر زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:48 - 26 سبتمبر 2020
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تقارير
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قالت آنّا بوبوفا رئيسة هيئة "روس بوتريبنادزور"، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ترتبط ببدء موسم أمراض البرد، وعدم الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.

وأضافت رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين: "نحن نلاحظ النمو في عدد الإصابات بكوفيد-19. نحن نشعر بذلك بالفعل. لقد بدأ الأمر في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس. مخاطر اليوم – وكما افترضنا، لقد تحقق، كل ذلك مرتبط ببدء موسم البرد، أي موسم انتشار الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة".

وأشارت إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لتزايد عدد الإصابات، عدم امتثال المواطنين بشكل متزايد لقواعد الوقاية.

وشددت بوبوفا على أهمية توخي الحذر من فيروس كورونا المستجد.

 

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