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الجوجو يكشف آليات عودة عمل المحاكم الشرعية في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:39 - 26 سبتمبر 2020
الجوجو الجوجو
تقارير
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قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو خلال تصريحات صحفية اليوم إن عودة العمل في المحاكم الابتدائية بقطاع غزة، والقضاء الشرعي يقوم على ثلاثة درجات محاكم واستئناف والمحكة العليا الشرعية.

ودعا الجوجو المواطنين إلى الحجز للمعاملة قبل 24 ساعة من خلال الاتصال على المحاكم حسب منطقة السكن، بالتواصل على أرقام المحاكم والمتوفرة عبر الموقع وصفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ 15 معاملة يوميا في كل محكمة بالاتفاق مع الشرطة القضائية لتجنب الازدحام والابتعاد عن المخالطة.

 

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