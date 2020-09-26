مزارعو الورد في غزة يصرخون: انقذونا! هل من مجيب؟

بدموع الحسرة والألم يتفقد المزارع ماهر أبو دقة مزرعته المملؤة بالورود الجميلة ذات الألوان المتنوعة والتي فقدت رونقها وجاذبيتها ورائحتها خلال الاشهر الماضية بسبب اجراءات فيروس كورونا والحصار الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

معاناة المزارع أبو دقة تتجدد من عامٍ إلى أخر وتتنوع المعاناة بتنوع الازمات في القطاع، فمنذ شهر مارس 2020 وحتى بداية شهر اكتوبر الحالي تعرض أبو دقة لخسائر تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار.

خسائر "أبو دقة" الكبيرة لم تتسبب بتوقف مصدر رزقه فقط بل أوقفت مصدر رزق لعائلات كثيرة تساعده في زراعة الورود وجني الزهور في مواسم البيع المتعددة والتي منها التخرج من الجامعات والافراح والمناسبات السعيدة.

وتكثر هذه المواسم السعيدة في الشهور التي تصادف فيها انتشار فيروس كورونا في فلسطين منذ شهر مارس الماضي عندما أعلن رئيس السلطة محمود عباس فرض حظر التجوال في فلسطين والتي طبقت في القطاع بشكل تدريجي وتوقفت عملية تصدير الزهور وأغلقت المحال التجارية وتوقفت الدراسة في المدارس والجامعات.

يقول ماهر أبو دقة لفلسطين اليوم: " يوجد في القطاع 3 مزارع كبيرة لزراعة الزهور المتنوعة والمختلفة وهي تغطي احتياجات السوق المحلي بالكامل، وهذا يمنع الكثيرين من الاستيراد من الخارج أو من الاسواق الاسرائيلية للاحتفال بالمناسبات المتنوعة".

وأضاف أبو دقة: "منذ شهر 3 وشهر 4 تعرضنا لخسائر كثيرة بسبب فيروس كورونا، وكان حينها الفيروس منتشر في الضفة المحتلة ولم ينتشر بعد في القطاع لكن اجراءات الاغلاق التي اتخذها الرئيس عباس فرضت في القطاع وتسببت بأضرار جسيمة لنا.

وتابع قوله: "عندما وصلت كورونا إلى قطاع غزة في منتصف شهر 8 واغلقت المحافظات وفرض حظر التجوال تعرضنا لخسائر فادحة تصل لأكثر من 300% من خسائرنا الماضية والتي تقدر اليوم بنحو 100 ألف دولار أمريكي.

وأشار إلى أن نبتة الزهرة أصلها من هولندا وتعرضت خلال الشهور الماضية إلى حالة من الذبلان وهي تحتاج الآن إلى عناية فائقة جدًا لحمايتها.

ولفت إلى أن الاهتمام في زراعة الورود تحتاج أيضًا إلى عناية ونفقات كبيرة لا سيما لعدد من العمال للحفاظ على جزء من هذه الورود وحمايتها قبل موتها.

وأكد أن زراعة الورود هي عملية انتاجية تقلل ولو بشيء بسيط جدًا من الفقر والبطالة لبعض العائلات ولذلك فهي تحتاج إلى الدعم المتواصل من وزارة الزراعة.

وناشد أبو دقة أمام ما يتعرض له ومزرعته من اضرار جسيمة جدًا، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية ووزير الزراعة بتعويض المزارعين عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب اجراءات فيروس كورونا.















