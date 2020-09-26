خليلية :50 مخططاً استيطانيا تم الاعلان عنه الأسبوع الماضي

أكد سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج" ، إن سلطات الاحتلال أعلنت عن 50 مخططا استيطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال خليلية خلال تصريحات اذاعية اليوم السبت26/9/2020 ان المخططات تنوعت بين الاستيلاء على أراض، والمصادقة على بناء أحياء استيطانية، وتحويل أراض من جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، خاصة في منطقة الأغوار، وجنوب الخليل، ومحيط نابلس.

وأوضح أن المخططات المعلنة أشبه بمخططات تدويرية يعلن عنها السياسيون في اسرائيل للحديث حول انجازاتهم، خاصة مع اشتداد المنافسة بين غانتس ونتنياهو.

وبين خليلية ،أن الوحدات الاستيطانية التي يجري الحديث عنها، تتركز في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين قرب القدس المحتلة مثل "معاليه ادوميم" و"غوش عتصيون" والتجمعات الأخرى مثل "أريئيل" ومستوطنات أخرى في عدة محافظات.

وحذر مدير وحدة مراقبة الاستيطان من استمرار اعتداءات المستوطنين، خاصة مع قرب موسم الزيتون، لافتا إلى ان الاحتلال دمر آلاف الأشجار منذ بداية العام الجاري.