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كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:04 - 26 سبتمبر 2020
فتح معبر رفح استثنائياً (7) فتح معبر رفح استثنائياً (7)
تقارير
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.

وأكدت الداخلية في بيان لها أن جميع المسافرين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا وفق الملاحظات الآتية:

  1. على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
  2.  من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر اضغط هنا

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