ماذا قالت الداخلية عن المشكلات العائلية في قطاع غزة؟

علقت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة على اندلاع مشاكل عائلية عدة وقعت يوم أمس الجمعة في محافظات قطاع غزة كافة بعضها استخدم فيها السلاح وأدى لوقوع اصابات خطيرة.

الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم طمأن المواطنين بأن الشرطة تعمل من أجل تطويق كل المشكلات وألا تتطور لتؤثر على استقرار الحالة الامنية داخل القطاع.

وقال البزم في تصريحات لإذاعة صوت القدس: "الأجهزة الامنية تتعامل بشكل سريع وحاسم مع المشكلات العائلية"، مؤكدًا أن الاجهزة الامنية لن تقبل مطلقًا استخدام السلاح في المشكلات بأي حال من الأحوال.

وأضاف: "الحالة الأمنية في القطاع مستقرة بشكل عام، ولن نسمح بأن يؤثر أحد ذلك على الاستقرار الأمني"، مطالبًا الجميع بالتحلي بالمسؤولية".

وشدد البزم على أن حل الخلافات العائلية لا يتم عبر فوهات البنادق.

وأشار إلى أن الداخلية لا يمكنها أن تتنبأ بوقوع الجرائم لكنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سريع من أجل استتباب الأمن.