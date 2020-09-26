الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة نايفة كعابنة بعد عام ونيف من احتجازها

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة الفلسطينية، نايفة كعابنة، بعد احتجاز دام عاماً وبِضعة أيّام.

وكانت قوّات من جيش الاحتلال أعدمت الشهيدة عند حاجز قلنديا، في 18 سبتمبر/ أيلول 2019، بدم بارد، حيث سعت قوات الاحتلال لتبرير عملية القتل، بأنّ الشهيدة حاولت طعن أحد الجنود.

وطالب محامي "مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" محمد أبو سنينة، مباشرةً بعد عملية الإعدام، بتسليم الجثمان فوراً وإجراء تحقيق في الجريمة، وتسليم نسخة عن تسجيلات الفيديو، التي تغطي كل نقطة في الحاجز، لكن قوات الاحتلال رفضت وماطلت في تسليم الجثمان.

وقدّم المحامي أبو سنينة التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالباً فيه باسترداد جثمان الشهيدة كعابنة، في فبراير/ شباط 2020، وتم تحديد جلسة للنظر في الملف بتاريخ 5 مارس/ آذار 2020، وتم تأجيلها مرات عديدة، بناءً على طلب النيابة الإسرائيلية وموافقة المحكمة العليا.

وقد أمهلت المحكمة جيش الاحتلال للرد على استفسارها، في أغسطس/ آب الماضي، حول الأسباب التي تبرر الاستمرار في احتجاز جثمان الشهيدة، ولم تردّ النيابة "الإسرائيلية" على استفسارات المحكمة، وتم اليوم تسليم جثمان الشهيدة لعائلتها في وضع تجميد كامل، وقامت العائلة بدفن الجثمان في مقبرة مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.