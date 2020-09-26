القدرة : أسبوع واحد لحجر العائدين عبر معبر رفح

أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم السبت 26/9/2020 إن الوزارة قررت اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد.

وأوضح القدرة خلال تصريحات إذاعية، أنه وفي اليوم الخامس للحجر، سيتم إجراء المسح المخبري للمستضافين.

وأضاف: في حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر، وإن كانت إيجابية يتم عزله في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.

وبين القدرة أن الوزارة جهزت مع شركائها في المؤسسات الحكومية، مراكز الحجر الصحي في جنوب قطاع غزة وشماله، بالإضافة إلى تجهيز بعض الفنادق لكبار السن والحالات المرضية.

وأشار إلى أنه سيكون في معبر رفح فريق من التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة لاستقبال العائدين وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة خلال فترة الحجر لزيادة السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

كما أعلن تخصيص وزارة الصحة مراكز لإجراء الفحص المخبري لكافة المسافرين في مختلف محافظات القطاع قبل مغادرتهم وفق كشوفات وزارة الداخلية، حيث أجرت مراكز الفحص أمس 628 مسحة للمغادرين يوم الاحد مجانًا.