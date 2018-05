وزارة التربية والتعليم العالي تعلن نتائج الدراسة الدولية TIMSS2007

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي _ الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بغزة، نتائج الدراسة الدولية TIMSS2007 والاختبارات الوطنية والموحدة، بحضور أ.د.محمد عسقول وزير التربية والتعليم العالي ود. زياد ثابت وكيل الوزارة المساعد وأ. مروان شرف نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات وعدد من المدراء العامون وموظفي الوزارة وممثلي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بمقر الوزارة الرئيس بمدينة غزة.

افتتح الجلسة الدكتور عسقول مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم بجميع كوادرها ستبذل قصارى جهدها في سبيل مواصلة البناء والتعمير، وتحدث عن أهمية عملية التقويم التي تقوم بها الوزارة للوقوف على نتائج العملية التعليمية بعناصرها الرئيسية لتقويم الطالب الفلسطيني وتقويم المنهاج بما يساهم في تطوير العملية التعليمية، وأنه رغم الجراح فإن الوزارة تعلن اليوم نتائج الدراسة الدولية TIMSS2007 وكذلك نتائج الاختبارات الوطنية 2008، والاختبارات الموحدة 2008.

وأضاف عسقول أنه بدون عملية التقويم لا نستطيع الوقوف على مستوى العملية التعليمية ومستوى الطلبة لذلك فهي فرصة للجميع للوقوف على الثغرات لتحسين مستوياتنا على مستوى الطالب الفلسطيني والمنهج التعليمي والواقع بشكل كامل.

من جانبه أوضح ثابت بأن هناك إجراءات عملية سيتم تطبيقها في الميدان للحد من ضعف بعض المهارات الأساسية ولتعزيز وتطوير المهارات الضرورية للطلبة في اللغة العربية والرياضيات والعلوم، مضيفا انه تم تحليل المحتوى لتلك المواد وسيتم استنتاج أدلة للمعلمين للتعامل مع الطلبة وإكسابهم المهارات الأساسية وأشاد انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار أساليب التعليم والتقويم للطلبة .

ثم تحدث مروان شرف نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات عن الدراسة قائلاً أنها تمثل واحدة من كبرى دراسات التحصيل الدولية التي تقدم مؤشرات عن نوعية مخرجات الأنظمة التربوية في سياقات دولية مقارنة، وذكر أن المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي: " International Association for the evaluation of Educational Achievement, IEA " هي التي تشرف على الدراسة،

يذكر أن (49) دولة ونظاماً تربوياً من كافة أنحاء العالم منها (13) دولة عربية، وأن فلسطين شاركت للمرة الأولى في سلسلة دراسات TIMSS في العام 2003، بعينة ممثلة من طلبة الصف الثامن الأساسي، كما شاركت للمرة الثانية في العام 2007 بالعينة نفسها، وقد أشرف على تنفيذ الدراسة فريق من دائرة القياس والتقويم في محافظات الوطن، حيث كانت مشاركة فلسطين بعينة طبقية عنقودية ذات مرحلتين من طلبة الصف الثامن وقد بلغ عدد مدارس عينة فلسطين (150) مدرسة مثلت جهات الإشراف الثلاث في حين بلغ عدد الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة (5000) طالب وطالبة.

كما وتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الوطنية المطبقة على الصفين الرابع والعاشر 2008، وكذلك بعض المؤشرات المتعلقة بالاختبارات الموحدة للعام 2008م.

وبعد استعراض النتائج المتعلقة بالدراسة الدولية والدراسات الوطنية والموحدة تم فتح النقاش للحضور حيث عبر الجميع عن أهمية مثل هذه الدراسات في تقويم الواقع التعليمي في فلسطين، وشددوا على أهمية العمل على تحسين الواقع التعليمي، ولقد أعلنت دائرة القياس والتقويم عن توفر قواعد بيانات التحصيل من هذه الدراسة ومن الدراسات السابقة، والتي يمكن أن تمثل مجالاً خصباً للعديد من الأبحاث والدراسات التربوية ذات العلاقة، كما تتوفر قاعدة أخرى من البيانات السياقية التي يمكن أن تفسر بعض نتائج التحصيل السابقة، حيث دعت الباحثين وطلبة الجامعات للاستفادة من قواعد البيانات في أبحاثهم بما يخدم نوعية التعليم في فلسطين.