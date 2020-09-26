صحة غزة: وفاة مواطن و67 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن وفاة مواطن واصابة 67 شخصًا بفيروس كورونا وتعافي 120 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنها أجرت فحصًا لـ 2073 عينة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية أدت إلى تسجيل 67 اصابة جديدة مما يرفع عدد المصابين منذ شهر مارس الماضي إلى 2725، أما الحالات النشطة وصلت إلى 1646 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن المواطن أحمد فيصل رمضان (70 عامًا) توفي في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات منذ مارس إلى 19 حالة وفاة.

أما عدد المتعافين وفقًا للبيان فقد سجلت الصحة 120 حالة متعافية من فيروس كورونا ما يرفع عدد الحالات التي تم شفاؤها إلى 1060 حالة.