توقيف اعلامي اردني بعد اداء صلاة الجمعة في احد المساجد

ذكرت وسائل اعلام أردنية أن الاجهزة الأمنية أوقفت الإعلامي ينال فريحات، مقدم البرامج في قناة "اليرموك"، بسبب تأديته صلاة الجمعة في أحد المساجد رغم قرار منع اداء الصلاة في المساجد.

وكان فريحات نشر فيديو في صفحته عبر "فيسبوك"، قال فيه إنه انتهى للتو برفقة 30 آخرين من أداء صلاة الجمعة في ساحة أحد المساجد، لرفضهم قرار الحكومة إغلاق المساجد في وقت تُفتح فيه الأسواق والحدائق وغيرها.

وقال فريحات: "كانت أروع خطبة سمعتها لأنها خطبة حرة من خطيب حر، الأمور تمت على خير وصلّينا أمام كل الناس، وأشكر الأجهزة الأمنية التي علمت بصلاتنا ولكن لم تتعرض لنا، الكل كان سعيد جدا بأداء هذه الصلاة".

وأضاف: "لم نرتكب أي خطأ أو نتسبب بفوضى، وكسرنا حاجز الخوف، وإن لم تفتح المساجد الأسبوع القادم فسيكون التنظيم أفضل لإقامة صلوات جمعة في المساجد والساحات".

بدورها، نقلت زوجة فريحات، مجد الإسلام التميمي، عن المحامي بسام فريحات، قوله إن "ينال موقوف الآن بمركز أمن البيادر، ومن المتوقع تحويله صباح اليوم إلى المدعي العام بتهمة مخالفة أوامر الدفاع".

وكانت السلطات الأردنية أوقفت وفرضت غرامات على أشخاص أقاموا صلاة الجمعة في المسجد، بحجة مخالفة أوامر الدفاع.