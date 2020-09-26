الولايات المتحدة تزعم القيض على رجلين حاولا تفجير البيت الأبيض وبرج ترامب

اعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية رجلين بزعم محاولتهما تفجير مواقع منها البيت الأبيض وبرج ترامب بمدينة نيويورك.

اتهامات السلطات الفيدرالية الأميركية لكل من جايلين كريستوفر مولينا من تكساس، وكريستوفر شون ماثيوز من كارولاينا الجنوبية، بالتآمر لمنح دعم مادي لمنظمة إرهابية اجنبية.

واعتقل الرجلان في ولايتين مختلفتين الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وناقش المتهمان السفر الى سوريا للقتال في صفوف داعش، أو شن هجمات على برج ترامب والبيت الأبيض أو بورصة نيويورك أو مقار وكالات انفاذ القانون، وفق سجلات المحكمة التي كشف عنها هذا الأسبوع.

ويزعم انهما كانا يدرسان كيفية تصنيع قنابل، وأحزمة مفخخة، وغيرها من المتفجرات. كما ناقشا خطط شن هجمات مع آخرين عبر تطبيقات مراسلة مشفرة.