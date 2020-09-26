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وصفها بالفوضى.. ترامب: لن نعرف الفائز في الانتخابات إلا بعد شهور عدة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:06 - 26 سبتمبر 2020
ترامب ترامب
تقارير
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الأمريكيين قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل عدة أشهر بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

وفي حديثه أمام تجمع حاشد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، أضاف ترامب "إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية".

 وأضاف: "أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز .. قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى".

وتابع قوله: "من غير المرجح أن تسمع فائزا في تلك الليلة. يمكن أن أكون في المقدمة وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع .... لأنهم الآن يقولون إن بطاقات الاقتراع يمكن أن تأتي متأخرة".

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بكوفيد-19 في أماكن الاقتراع المزدحمة.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن وقال إنه يتوقع أن تعلن المحكمة العليا الفائز.

وسمحت أحكام قضائية هذا الشهر للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني طالما تم إرسالها في يوم الانتخابات.

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