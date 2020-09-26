كحيل: جاهزون لإتمام الانتخابات وفي انتظار المرسوم الرئاسي ..وطلبنا 110 يوماً للمرحلة الاولى

أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت 26/9/2020 ، ان لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإتمام الانتخابات ونتنظر تحديد المرسوم الرئاسي الذي سيعلن عن موعد إجراء الانتخابات ، موضحاً ان اللجنة تتابع ما يجري على الساحة الفلسطينية وتُسجل حالة التقدم بين الفصائل المختلفة.

وقال كحيل خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اللجنة جاهزة للبدء بالتحضير للانتخابات التشريعية ويليها الرئاسية ، ولكن ننتظر المرسوم الرئاسي .

وبين كحيل ان الدكتور حنا ناصر ابلغ ان لجنة الانتخابات بحاجة الى 110 ايام للإنتهاء من المرحلة الاولى وهي مرحلة الانتخابات التشريعية ، مشيراً ان البداية ستكون بنشر الجدول الزمني لتفاصيل العملية الانتخابية والتسجيل للأشخاص الذين لم يسجلوا في سجل الانتخابات ، ويليها نشر السجل الانتخابي للاعتراض للمواطنين الذي لا يحق لهم الانتخاب ، ثم فترة الترشيح للقوائم والافراد لـ21 يوماً ، وبعد ذلك الدعاية الانتخابية والتي ستستمر حتى قبل يوم واحد من الإقتراع .

وبشان السجلات الانتخابي ، أوضح ان السجل الانتخابي يتم تحديثه أولاً بأول وآخر مرة تم تحديث السجل كان في شهر مارس الماضي ، موضحاً انه بمجرد الاتفاق سيتم التحديث فوراً .

وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية قال خلال تصريحات سابقة انه تم الاتفاق على اجراء انتخابات تشريعية يتبعها انتخابات رئاسية بفترة وجيزة.

وأضاف أن رئيس السلطة عباس دعا الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لإجتماع يوم الثالث من تشرين اول المقبل، تمهيدا لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا للانتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية ومعالجة اثار الانقسام الذي اعتبره صناعة اقليمية دولية وليس صناعة فلسطينية.