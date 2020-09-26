في خطوة تُمهد للتطبيع ..الولايات المتحدة تسعى لشطب السودان من قائمة الارهاب

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة دونالد ترامب، تستعد لإزالة السودان من قائمة الدول، التي ترعى الإرهاب في الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة لتحقيق فوز في السياسة الخارجية قبل الانتخابات، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بخطة وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الشأن.

السودان على قائمة الإرهاب منذ عام 1993، ونتيجة لذلك، تم منعه من تلقي المساعدة العالمية، التي من شأنها أن تساعد في استقرار الحكومة الجديدة ودعم الديمقراطية.

وبينت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتفاق الدبلوماسي الكامل المتوقع بين السودان وكيان الاحتلال سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، إذا بقيت السودان على لائحة الإرهاب.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ترامب ستمضي قدماً في الخطوة دون تشريع من الكونغرس، والذي كان يضمن تعويضات فورية لضحايا تفجيرات ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1988 والمدمرة كول، ونقلت الصحيفة شهادات من الضحايا تقول إن السودان ستخرج من القائمة دون أي عقوبة، وأشاروا إلى أن السودان ليس لديه أي سبب لتعويض الضحايا بشكل كامل، وقال ريز خالق، الذي أصيب في الهجوم على السفارة الأمريكية في نيروبي ” هذا مؤلم ومزعج للغاية”.

وتتضمن خطة وزارة الخارجية الأمريكية وضع أموال التعويضات في حساب ضمان، ليتم الإفراج عنها للضحايا بمجرد أن يمنح الكونغرس السودان الحصانة من المطالبات القانونية المستقبلية للهجمات الإرهابية السابقة، ولكن الكونغرس يرفض إدراج الحماية القانونية في مشروع الإنفاق الذي تم التفاوض بشأنه هذا الأسبوع.