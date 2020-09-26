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اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:17 - 26 سبتمبر 2020
ذهب ذهب
تقارير
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تواصل وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل تذبذب اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

اسعار الذهب اليوم السبت 26/9/2020  بأسواق المال في فلسطين

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.41 شيكل $59.88

سعر الذهب عيار 22  191.05 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 21 182.36 شيكل $52.39

اسعار الذهب عيار 18 156.31 شيكل $44.91

سعر الذهب عيار 14  121.57 شيكل $34.93

سعر الذهب عيار 12  104.21 شيكل $29.94

اسعار أوقية الذهب     6,482 شيكل  $1,862

اسعار جنيه الذهب      1,459 شيكل  $419.15

اسعار كيلو الذهب      208,411 شيكل       $59,878

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 26, 2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل اليوم السبت 26/9/2020

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 سبتمبر     208.64       182.56       156.48       121.70       104.32

24 سبتمبر     209.11       182.97       156.83       121.98       104.55

23 سبتمبر     206.73       180.90       155.05       120.60       103.37

22 سبتمبر     210.24       183.97       157.68       122.64       105.12

21 سبتمبر     213.01       186.39       159.76       124.26       106.51

20 سبتمبر     214.24       187.46       160.68       124.97       107.12

19 سبتمبر     214.21       187.44       160.66       124.95       107.10

18 سبتمبر     214.29       187.51       160.72       125.01       107.15

17 سبتمبر     214.87       188.01       161.15       125.34       107.43

16 سبتمبر     215.30       188.39       161.48       125.59       107.65

 

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