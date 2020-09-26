الطقس: انخفاض الحرارة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 26/9/2020 ، ان الطقس اليوم غائم جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق..

غداً الأحد 27/9/2020، تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على البلاد، ليصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 28/9/2020: يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 29/9/2020 يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .