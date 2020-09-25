حالتا وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 256.

وأشارت الخارجية إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم وصل إلى 6110 إصابة، و5052 حالة تعاف.

وأفادت سفارتنا لدى إيطاليا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن علي العوراني، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى حالتين.

وأعلنت سفارتنا لدى البرازيل تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد المشني، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 76، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة لهذا اليوم أيضا في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 3676 إصابة.