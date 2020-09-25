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عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:39 - 25 سبتمبر 2020
عباس عباس
تقارير
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 تلقى رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأكد عباس دعمه لجهود الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائج المرجوة وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها.

وشدد عباس، على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية.

من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة.

وأثنى على رعاية الرئيس لهذه الحورارات، ومواقفه الداعمة لها.

من جهة أخرى، أشاد هنية بخطاب الرئيس الذي ألقاه مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا اياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية.

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