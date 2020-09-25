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ما علاقة فيروس كورونا بتساقط الشعر؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:15 - 25 سبتمبر 2020
تساقط الشعر تساقط الشعر
تقارير
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دخلت مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 67 عاما في حالة من الهيستيريا بعد تساقط خصلات كثيرة من شعرها وظهور منطقة صلعاء على رأسها.

ففي الوقت الذي كانت فيه آنرين رو، المواطنة الأمريكية التي تعيش في آنا ماريا بولاية فلوريدا، تستعد للاحتفال بعيد زواجها العاشر، تفاجأت بتساقط شعرها بكميات كبيرة.

رو، التي أمضت في أبريل/ نيسان الماضي 12 يوما بعد ظهور أعراض إصابتها بفيروس "كورونا"، تمكنت من العثور على قصص مشابهة لما حدث لها من أشخاص أصيبوا بالفيروس الأمر الذي أدى لتساقط شعرهم.

و لاحظ الأطباء زيادة في عدد المرضى الذين يشكون من تساقط الشعر، وإنهم يعتقدون أن هذا بسبب الوباء ويؤثر على كل أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وأولئك الذين لم يصابوا به.

فخلال الأوقات العادية، يفقد بعض الأشخاص شعرهم بشكل مكثف بعد الإجهاد الشديد، كالمرض أو الجراحة المعقدة أو الصدمة العاطفية، بحسب ما نقل موقع "نيويورك تايمز".

وأشار الأطباء الآن إلى أن العديد من الناجين من فيروس كوفيد -19 يعانون من تساقط الشعر، ولا يحدث هذا بسبب الفيروس نفسه، ولكن بسبب الضغط النفسي المصاحب للمرض، كما يفقد الكثير من الأشخاص شعرهم دون علاج.

ويقول شيلبي خيتاربال، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في كليفلاند كلينيك: "يستمر الناس في الشكوى من تساقط الشعر لأن التوتر لا يزال قائماً".

وفي يوليو، تم إجراء مسح لتحديد المشاكل الصحية لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فمن بين 1567 شخصا شاركوا، اشتكى 423 من تساقط شعر غير عادي.

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