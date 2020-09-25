"البرش" يحذر من نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة

قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة د. منير البرش، إن جميع الصيادلة والطواقم الصحية في غزة تساهم بشكل كبير في الوقوف إلي جانب المريض وخاصة في مستشفيات الأوروبي والتركي وكافة المستشفيات، في ظل الجائحة التي أصابت المجتمع، وتقدم الخدمات إلي أبناء شعبنا.

وأضاف البرش في تصريحات لإذاعة "القدس": "لدينا العديد من المرضى لا يجدون أنواع معينة من الدواء وذلك يشكل عبئا إضافيا كبيراً على كاهل وزارة الصحة، لأن المريض يحتاج إلي هذا الدواء حتى يتداوى من مرضه".

وأوضح، أن الخدمات الصحية تأثرت لعدم وجود الدواء، مثل خدمة زراعة الكلي، مضيفًا انه بعد أخذ كلية سليمة من شخص أخر، تجد أنه لا يوجد دواء خاص بهذه الخدمة، إلى جانب الكثير من الأمراض المزمنة لا يوجد لها دواء بسبب الحصار الصهيوني على القطاع.

وأشار البرش إلى أن الكثير من الصيادلة أبدعوا في خدمة المجتمع في سنوات الحصار، لافتًا أن غزة تصنع "180" صنف من الدواء رغم الحصار على القطاع.

وتابع: "نتمنى أن نصل إلي مرحلة متقدمة في صناعة الدواء في قطاع غزة".