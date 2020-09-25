حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

أكدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تكشف أكاذيب المطبعين معه.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم في تصريحات صحفية ، إن "مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم مقابل التطبيع".

وأضاف قاسم : "مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع اتفاقيات تطبيع مع هذا الكيان الاستعماري".

وشدد على أن "هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن اتفاقات التطبيع مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، مبينًا أن التطبيع العربي "شجع الاحتلال على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "القناة السابعة" الصهيونية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز بالتصديق على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.