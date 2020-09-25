الشيخ عدنان: إضراب الأسير ماهر الأخرس دخل مرحلة خطيرة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من ستين يوما، ماهر الأخرس، ودعما لأسرى سجن عوفر.

وشارك في الوقفة التي نُظمت مساء اليوم الجمعة في بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، حشد غفير من المواطنين، وشخصيات وطنية وحقوقية.

وفي كلمة له، قال الشيخ القيادي خضر عدنان: نقف اليوم إسنادا والتحاما مع الأسير ماهر الأخرس ومع أسرانا في سجن عوفر".

وأوضح أن إضراب الأسير ماهر الأخرس دخل اليوم مرحلة خطيرة جدا، مشيرا إلى المشهد الذي ظهر فيه الأخرس عبر الشاشات وهو ملقى على سرير الإضراب عن الطعام، ليحقق انتصارا بصورته وبرفضه لقرار تجميد اعتقاله الإداري.

وأضاف عدنان: من منّا لم يحرك ساكنا عندما رأى هذا المشهد الذي زادنا عداءً للاحتلال؟ يجب أن ندعوا للأسرى، فهناك العشرات منهم يلفظون أنفاسهم داخل سجون الاحتلال مثل معتصم رداد والأسرى المرضى".

وشدد على ضرورة دعم الأسرى في سجن عوفر وهم في حالة غضب بعدما قتل الاحتلال الأسير داوود الخطيب ونفذ عشرات الاقتحامات.

وتابع الشيخ عدنان بالقول: حالة الأسير الأخرس اليوم تعكس حالة الأسرى داخل سجون الاحتلال وتُعرّف العالم بوحشية الاحتلال وظلمه، هذا العالم الذي يصمت على أملنا وألمنا ويقبح وجهه صباح مساء بدماء الشهداء وآهات الأسرى وينكشف زيفه وكذبه عندما يتحدث عن حقوق وكرامة الإنسان".

وقال: الأسير ماهر الأخرس يبرق لكم التحية في هذه الوقفة رغم أنف الاحتلال الذي لا تهابونه وهو يقتحم جنين ويضرب ويجرح في عصيرة القبلية، ويحاصر غزة والمسجد الأقصى".

وبيّن الشيخ عدنان أن الأسرى في طريقهم لخطوات جماعية من أجل الكرامة ولتحصيل حقوقهم كأسرى حرب عند الاحتلال.