غزة: إغلاق 82 محلاً ومنشأة مُخالفة لاجراءات السلامة

أغلقت مباحث "كورونا" بالشرطة، 82 محلاً تجارياً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المباحث في تقرير لها مساء اليوم الجمعة، إن المنشآت شملت: محالاً لبيع المواد الغذائية والدواجن، ونقاط بيع، وبسطات خضروات، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية.

وأضافت أنها بالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، أوقفت 36 من أصحاب تلك المحال المخالفة؛ نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 30 مواطناً خرقوا تعليمات حظر التجوال في ساعات المساء.

وأوضحت أنه تم إحالة 10 من أصحاب المحال التجارية للنيابة العامة؛ وذلك لتكرار مخالفتهم لإجراءات الوقاية والسلامة، بعد تحرير تعهدات سابقة بحقهم.