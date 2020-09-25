"منتدى المحاسب الفلسطيني" يدين تطبيع البنوك الإماراتية مع البنوك الصهيونية

أدان منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، والذي بدأ يطال مختلف المناحي والجوانب في العلاقات بين الجانبين، من بينها العلاقات الاقتصادية والمعاملات البنكية، وهو ما تُرجم فعلياً في توقيع مذكرتي تفاهم بين "بنك لئومي الصهيوني، من جهة وبنكي "أبو ظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات.

وقال المنتدى في بيان صحفي، إن "الإمارات دبي الوطني"، وبنك "هبوعليم" أكبر بنوك الكيان الصهيوني وقع اتفاق تعاون بينهما.

وعبر منتدي المحاسب عن استنكاره لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الذي يحاول من وراء علاقاته التطبيعية مع بعض الأنظمة الخارجة عن إرادة شعوبها، نهب خيرات الأمة ومقدراتها.

ودعا المؤسسات والنقابات المهنية العربية كافة، وفي مقدمتها النقابات المحاسبية إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي مقدمته التطبيع الاقتصادي .

وشدد منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني، على ضرورة رصَّ الصفوف لمواجهة هذه التطبيع الغاشم الذي لا يضر بالقضية الفلسطينية وحدها وإنما بكل قضايا الامة العربية والإسلامية.