الحرس الثوري يكشف عن سلاح جوي ليزري "يعمل ليلا نهارا"

كشف قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الجمعة، عن سلاح جديد فعال من الممكن أن يفرض سيطرة إيران على مياه الخليج "ليلا نهارا".

وقال تنغسيري في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إنه تم انضمام أسراب جديدة من عشرات الطائرات المسيرة إلى القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الطائرات الجديد، التي انضمت الأربعاء الماضي، تتميز بقدرات قتالية وبميزة الطيران العمودي، الأمر الذي "يزيد من نطاق عملياتنا"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية".

وأشار تنغسيري إلى ميزات هذه الطائرات المسيرة كاشفا عن قدرتها الفريدة على "حمل قنابل دقيقة التوجيه مع هزازات الليزر على مدى 1500 كيلومتر".

وأوضح أن الحرس الثوري سيقوم بتشكيل المجموعة الخامسة من الطائرات المسيرة في "المنطقة البحرية الثالثة" شمال الخليج، مع انضمام هذه الأسراب الجديدة.

وأكد تنغسيري في تصريحاته أن منطقة الخليج بأكملها "تحت مراقبتنا واستطلاعنا، بحيث أننا مع القوة الجوفضائية لحرس الثوري لدينا طائرات مسيرة في سماء الخليج الفارسي ليل نهار، ونراقب المنطقة باستمرار ونضعها تحت سيطرتنا بالكامل"، على حد تعبيره.

وكشف القائد الإيراني عن امتلاك إيران في المستقبل القريب سفن عابرة للمحيط، قائلًا: "سيكون لدينا أيضًا سفن قاذفة للصواريخ تبلغ سرعتها 94 عقدة ويمكنها الإبحار باستخدام (Force 4)"، بالإضافة إلى بناء سفن عابرة للمحيط بطول 65 مترًا قادرة على حمل المروحيات".