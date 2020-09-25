زوجة الأسير ماهر الاخرس: الوضع الصحي للأسير متدهور جداً

اكدت زوجة الأسير، ماهر الاخرس، الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 61 على التوالي، أن لوضع الصحي للأسير "ماهر" متدهور جدا، حيث فقد القدرة على الحركة وتصيبه حالة إغماء متكررة وصعوبة في النطق والنظر, وصعوبة كبيرة في التنفس.

و اكدت زوجة الاخرس ان العائلة متخوفة جدا على وضعه الصحي، نتيجة دخوله في غيبوبة متكررة في اليوم الواحد, ويوجد تلف في الدماغ ونقص بالأوكسجين المرسل للدماغ.

و لفتت الاخرس الى ان الاحتلال يحاول الالتفاف على الاعتقال الإداري للأسير "ماهر" من خلال تجميد الاعتقال الإداري, وابتعاد الجنود بالزي العسكري واستبدالهم بالزي المدني وذلك من أجل خداع الأسير "الأخرس".

و أكدت "ماهر" مستمر في إضرابه عن الطعام حتى نيل الحرية بشكل كامل والإفراج عنه.

و بينت الاخرس ان معركة الأسير "ماهر" هي معركة كل أسير معرض للاعتقال, وهي مرحلة توعية لكل الأسرى الفلسطينيين وهي "معركة الأمعاء الخاوية", وهي رسالة انتصار لكل أسير فلسطيني.

و ناشدت كل المؤسسات الدولية والرسمية والحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير "ماهر" , وهناك تقصير كبير من كافة أطراف في إنقاذ حياة الأسير وذلك من أجل وقف الاعتقال الإداري.