بالاسماء..كشف التنسيقات المصرية المقرر سفرهم الاحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الجمعة عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 سبتمبر 2020.

و اشارت الهيئة الى أن هؤلاء الأسماء المدرجة في تلك الكشوفات عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وفق الملاحظات الآتية:

1️⃣ على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.

2️⃣ من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

و دعلت وزارة الصحة في قطاع غزة المسافرين الواردة اسماؤهم للتوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية المخصصة والتي أعلنت عنها في وزارة الصحة في المحافظات من الساعة











