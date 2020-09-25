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بالاسماء..كشف التنسيقات المصرية المقرر سفرهم الاحد المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:51 - 25 سبتمبر 2020
فتح معبر رفح استثنائياً (19) فتح معبر رفح استثنائياً (19)
تقارير
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الجمعة عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 سبتمبر 2020.

و اشارت الهيئة الى أن هؤلاء الأسماء المدرجة في تلك الكشوفات عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وفق الملاحظات الآتية:

1️ على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.

2️ من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

و دعلت وزارة الصحة في قطاع غزة المسافرين الواردة اسماؤهم للتوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية المخصصة والتي أعلنت عنها في وزارة الصحة في المحافظات من الساعة

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