استمرار ارتفاع الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

سجلت الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، في انتعاشة بدأت الخميس إثر قرار للبنك المركزي.

وعند الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 7.52، نزولا من حدود 7.62 مساء الخميس.

ورغم ذلك، يبقى أداء العملة التركية شديد التقلب، إذ انخفض سعرها أمام الدولار مجددا إلى نحو 7.58، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش.

والخميس، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة، وهي أول زيادة منذ عامين.

وأثر القرار بقوة على أداء الليرة، إذ ارتفعت على الفور من نحو 7.71 إلى 7.59، مقابل الدولار، قبل أن تنحدر مجددا بشكل طفيف.

وخسرت الليرة نحو 23 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وسط مخاوف من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الطلب المحلي عليه.