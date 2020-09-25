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اصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في عصيرة القبلية

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:02 - 25 سبتمبر 2020
صورة توضيحية من الارشيف صورة توضيحية من الارشيف
تقارير
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أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لفعالية حراثة الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، بأن قوات الاحتلال قمعت فعالية لحراثة أراضي القرية القريبة من مستوطنة "يتسهار"، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر في منطقة الوجه والصدر والقدم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: إن مواجهات تجري حاليا في القرية بين قوات الاحتلال المستوطنين الذي هاجوا القرية، مع الشبان، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق وجرى إسعافهم ميدانيا.

وأوضح أن الفعالية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، لحماية الأراضي المهددة بالاستيلاء.

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