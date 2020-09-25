الاحتلال يشدد إجراءاته ويمنع المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سكان القدس من خارج البلدة القديمة من للوصول إلى البلدة القديمة أو الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

و أفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال قامت بنشر عناصرها في معظم أبواب الأقصى وأغلقت كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى ومنع الدخول إلى داخل أسوار البلدة القديمة.

كما وضعت حواجز تفتيش وتدقيق في هويات المقدسيين، وإصدار مخالفات بحقهم، تصل إلى 5000 شيكل لكل من يبعد عن منزله 1000 متر، وبالقوة منعتهم من الصلاة في محيط منطقة باب الساهرة وقامت بطرد المقدسيين وإجبارهم على العودة إلى منازلهم

و تمكن بعض المقدسيين من أداء الصلاة في ساحة المصرارة أمام باب العامود تحت مراقبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إثر منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.