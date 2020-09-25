أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال الأشقر، ومسؤول الجبهة في لبنان محمد ياسين.

وقد ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية العامة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأكدوا على أهمية الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة، وضمن آليات واضحة على قاعدة مواصلة الاشتباك النضال ضد المشروع الصهيوني.

وأدان المجتمعون موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكاله، والذي يعتبر انحيازًا لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني على حساب قضية فلسطين قضية الأمة المركزية.

وأكد المجتمعون أن الشعوب العربية لن تسمح لموجة التطبيع الحالية باختراق ساحة الأمة الحرة التي تقف بوجهها، وتدعم القضية الفلسطينية، وترفع راية المقاومة، وترفض كل أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني، وتتمسك بتحرير كل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرق المجتمعون إلى الأوضاع الفلسطينية في لبنان، وما تعانيه المخيمات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتردي في البلد عموماً، وضرورة قيام الأونروا بمسؤولياتها كاملة لناحية متابعة الحالات المرضية، وتوفير الدعم اللازم لصمود أهلنا في المخيمات.