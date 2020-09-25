ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 14:12 - 25 سبتمبر 2020
أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال الأشقر، ومسؤول الجبهة في لبنان محمد ياسين.

وقد ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية العامة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأكدوا على أهمية الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة، وضمن آليات واضحة على قاعدة مواصلة الاشتباك النضال ضد المشروع الصهيوني.

وأدان المجتمعون موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكاله، والذي يعتبر انحيازًا لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني على حساب قضية فلسطين قضية الأمة المركزية.

وأكد المجتمعون أن الشعوب العربية لن تسمح لموجة التطبيع الحالية باختراق ساحة الأمة الحرة التي تقف بوجهها، وتدعم القضية الفلسطينية، وترفع راية المقاومة، وترفض كل أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني، وتتمسك بتحرير كل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرق المجتمعون إلى الأوضاع الفلسطينية في لبنان، وما تعانيه المخيمات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتردي في البلد عموماً، وضرورة قيام الأونروا بمسؤولياتها كاملة لناحية متابعة الحالات المرضية، وتوفير الدعم اللازم لصمود أهلنا في المخيمات.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات