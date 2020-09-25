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الكشف الثاني للمسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:57 - 25 سبتمبر 2020
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (11) تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (11)
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا وفق الملاحظات الآتية:

و دعت الهيئة كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

و لفتت الى أن كل من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

مرفق كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 اضغط هنا

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