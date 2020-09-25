الكشف الثاني للمسافرين عبر معبر رفح يوم الاثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا وفق الملاحظات الآتية:

و دعت الهيئة كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

و لفتت الى أن كل من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

مرفق كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 اضغط هنا