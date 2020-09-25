أبو الخير يطالب الجهات المختصة بإعادة فتح المنشآت السياحية

طالب معين أبو الخير عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية الجهات المختصة في غزة بإعادة فتح المنشآت السياحية ضمن خطة التعايش المقترحة من الهيئة.

وأكد أبو الخير في تصريح صحفي أصدرته الهيئة اليوم الجمعة على ضرورة أن تلاحق وزارة الداخلية مروجي الاشاعات التي تمس مستقبل الاقتصاد والمنشآت السياحية.

وجاء تصريح أبو الخير في أعقاب قيام وزارة الداخلية والاقتصاد بإغلاق مطعم التايلندي لمدة 48 ساعة مؤكدا الالتزام التام بهذا القرار حرصا على سلامة العاملين والمواطنين.

ونوه إلى أن اكتشاف إصابة الموظف في المطعم جاءت بعد ساعة من عودته إلى العمل بعد إجازة لمدة 20 يوما يؤكد على التزام المطعم بمعايير الصحة والسلامة.

وأعرب عن دعمه وإسناده لأصحاب مطعم التايلاندي والعاملين فيه متمنيا لهم السلامة.

وقال إن مطعم التايلاندي يعد من أكبر المطاعم السياحية في محافظات الوطن التي تقدم وجبات شعبية على مستوى راقي للمواطنين ويعتبر نموذجا متقدما في الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والوقاية منوها إلى أن المطعم يعتبر أحد موردي الوجبات الغذائية لأماكن الحجر ضمن معايير الصحة والسلامة التي وضعتها الجهات المختصة.