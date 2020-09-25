قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتحطم محتوياتهم غرب جنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منازل الموانين، وحطمت محتوياتهم، واستولت على مبلغ مالية داخلهم في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفاد المواطن عدنان يوسف جرادات لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله، وفتشوه وحطموا محتوياته، واستجوبوا أفراد عائلته، واستولوا على مبلغ 6400 شيقل.

وأكدت مصادر محلية في البلدة، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.