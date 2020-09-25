عائلة البشيتي تكشف تفاصيل قتل ابنها وتطالب بالقصاص من الجناة

أصدرت عائلة "البشيتي - الشاعر" فجر يوم الجمعة، بياناً عقّبت فيه على جريمة مقتل ابنها الصراف أحمد زكي البشيتي في محافظة خانيونس حنوب قطاع غزّة.

وقالت العائلة في بيانٍ صحفي: "تلقينا ببالغ الأسى والألم نبأ مقتل ابننا المغدور أحمد زكي البشيتي الشاعر، بعد فقدان آثاره بعيد ظهر اليوم بعد خروجه لتأدية عمله كالمعتاد".

وأضاف البيان: "في تفاصيل الجريمة النكراء والبشعة، قامت مجموعة مارقة من الخارجين عن القانون والعرف والدين باستدراج ابننا المغدور من خلال اتصال هاتفي من طرف المجرم معين حسن أبو عودة، بالتوجه إلى منزله الكائن في بلوك G في مخيم خانيونس ظهر اليوم وبحوزته مبلغ وقيمته 150 ألف دولار، وقرابة الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الخميس خرج من محله وتوجه للمنزل المذكور ولم يعد".

وتابع: "على أثر ذلك قام أبناؤه بالاتصال عليه أكثر من مرة ولم يتم الرد على الهاتف، وعلى الفور أبلغنا الجهات المعنية باختفائه بعد أن توجه لمنزل المجرم أبو عودة"، مُردفاً: "بدورها قامت هذه الجهات بالتحري والتقصي عن المغدور لحين صدور بيان على لسان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، والذي يُفيد بالعثور عليه مقتولاً ومدفونا في حفرة داخل منزل المجرم حيث قامت الشرطة باعتقاله وقد اعترف بجريمته كاملةً وقام بتمثيل الجريمة في مكان وقوعها مستخدماً مسدساً".

واستدرك: "إنّ العثور على ابننا مقتولاً ومدفونًا في منزل المجرم بهذه الطريقة البشعة يُؤكّد دون أدنى شك أنّ الجريمة مخطط لها وأنّها تمت مع سبق الإصرار والترصد، ومما يؤكد ذلك محاولة إخفاء معالم هذه الجريمة، وهذا ما أكده بيان الجهات الأمنية المختصة".

وأردف: "إنّ التباطؤ في تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم من قبل ذلك، أدى لاستهتار هذه الفئة المارقة وإيغالها في دماء الأبرياء الآمنين من أبناء شعبنا".

واستطرد البيان: "يجب أنّ تقف كل جهة عند مسؤلياتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وتحقيق السلم المجتمعي وقطع دابر أولئك المارقين المستهترين بكل القيم الدينية والإنسانيه والوطنية".

وأكّدت العائلة على أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة، داعيةً جهات الاختصاص للإسراع في تطبيق القانون الرادع لمثل هذه الجرائم.

وطالبت بتنفيذ القصاص العاجل بحقه، مُضيفةً: "سيكون للعائلة موقف وكلمة حالة عدم تنفيذ ذلك، كما نُطالب جميع عائلات وفصائل العمل الوطني والإسلامي في خانيونس بالوقوف إلى جانب عائلة البشيتي الشاعر وإدانة هذه الجريمة بأشد العبارات.

وختمت العائلة بيانها، بالقول: "إنّ هذه الجرائم تكررت في المحافظة ولم يأخذ الجناة عقابهم، وليس ببعيد جريمة مقتل الصراف أمين شراب وغيره"، مُتبعةً ذلك بآية قرآنية جاء فيها "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".