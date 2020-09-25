الصحة تشرع بسحب مسحات مخبرية PCR للمسافرين عبر معبر رفح

شرعت الطواقم الصحية اليوم الجمعة، بسحب عينات مخبرية للمواطنين الذين سيسمح لهم بالسفر عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وأفاد مراسلنا أنَّ الطواقم الطبية بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، سحب عينات PCR للتحقق من خلو المسافرين من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنّها "ستجري فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين إلى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر"، مُشيرةً إلى أنّ "المسافر سيستلم تقرير نتيجة الفحص في صالة المغادرة في معبر رفح".

كما بيّنت الوزارة أنّها "ستوفر مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الاعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب"، لافتةً إلى أنّ "وكيل الوزارة وضّح أنّ التكلفة الأساسية للفحص الواحد هي 30 دولار وجاري".



































