الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق غزة وخانيونس

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، رصاص رشاشاته الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية والمزارعين ورعاة الأغنام شرق مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار تُجاه الأراضي الزراعية شرقي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، كما أفاد بإطلاقهم النار تُجاه أراضي المزارعين ورعاة الأغنام قرب بوابة "أبو ريدة" شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين أو المزارعين ورعاة الأغنام.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً المزارعين والصيادين في قطاع غزة، وتجبرهم على ترك أعمالهم خوفاً من تعرض حياتهم للخطر.