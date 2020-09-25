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خلل في عمل جوجل.. تعرف عليه!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:18 - 25 سبتمبر 2020
جوجل جوجل
تقارير
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كشف موقع  Downdetector اليوم الجمعة، النقاب عن خلل أصاب شركة Google الأمريكية، وذلك عند تشغيل.

وأضاف الموقع، أن هذه المشاكل ظهرت في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعديد من دول آسيا وأوروبا.

وأشار الموقع، إلى أن المشاكل مست متابعة الفيديو في YouTube، وخدمة البريد Gmail والتخزين السحابي لـ Google Drive، ومتجر تطبيقات Google Play وغيرها.

وذكر 63٪ ممن أبلغوا عن مشاكل على موقع "يوتيوب"، أنهم لم يتمكنوا من تشغيل مقاطع الفيديو. ويواجه حوالي 54 ٪ من مستخدمي Gmail صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما يواجه 34 ٪ صعوبة في تصفح الموقع.

تأتي الشكاوى المتعلقة بمشاكل استخدام الفيديو، بشكل أساسي من مستخدمين، من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واليابان. وتم تسجيل مشاكل البريد من قبل مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وبيرو وتشيلي والبرازيل، وكذلك بعض الدول الآسيوية.

 

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