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الشهيد محمد سليم ينال شهادة الهندسة بعد أكثر من ستة أشهر على استشهاده

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 08:29 - 25 سبتمبر 2020
الشهيد سليم احمد سليم، وزياد احمد منصور الشهيد سليم احمد سليم، وزياد احمد منصور
تقارير
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شهادتين وحلمين … انجاز جديد لابن سرايا القدس، الشهيد محمد سليم أحمد سليم، وقد نال اليوم اجازته في الهندسة الميكانيكية والكهربائية – قسم هندسة السيارات والآليات الثقيلة من جامعة دمشق… بعد أكثر من سبعة أشهر على استشهاده بغارة صهيونية على موقع عسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالعاصمة السورية دمشق، أثناء تأدية واجبه المقدس في معركة الإعداد.

فمحمد سليم … الشهيد والشاهد… كان على أعتاب تخرّجه بعد أن أنجز كامل امتحاناته الفصلية ولم يبق له سوى مشروع التخرج، والذي شارك به عدد من أصدقائه ممن لبوا الأمانة وأتموا المشروع، لتُعلن اليوم النتائج النهائية لجامعة دمشق، ولينال محمد سليم شهادة بعد شهادة، وليحقّق حلمه في التخرّج وحلمه في أن يكون مقاوماً على أعتاب المسجد الأقصى.

هذا وقد استُهدف الشهيد محمد سليم محمد سليم برفقة صديق دربه الشهيد الجامعي زياد أحمد منصور قسم الكيمياء – كلية العلوم بغارة نفذتها أيدي الغدر والخوف الصهيونية في ساعة متأخرة من مساء الرابع والعشرون من شباط عام ألفين وعشرين بريف العاصمة السورية دمشق أثناء تأدية واجبهما.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد ردّت على جريمتي “خانيونس” و”دمشق”، بمعركة أطلقت عليها “بأس الصادقين”، أمطرت خلالها وعلى مدار يومين متتاليين، مستوطنات الاحتلال في “غلاف غزة” وعسقلان بعشرات الصواريخ.

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