طقس خريفي لطيف بعد لهيب الصيف الحارق

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

كما، وتوقعت دائرة الأرصاد أن تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة عموماً ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئياً الى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء معتدلة نسبياً في الجبال خصوصاً في الظل وتميل للحرارة في الظهيرة فقط.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وتسود أجواء معتدلة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، في حين تسود أجواء منعشة وتميل للبرودة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتصبح مائلة للبرودة أكثر مع ساعات الفجر مع فرصة لهطول أمطار خفيفة تتركز في السواحل بشكل أساسي.