سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

يهتم المواطنون الفلسطينيون بالتعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، خاصة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، كون غالبية معاملاتهم تتم إما عن طريق الدولار الأمريكي، أو الشيكل الإسرائيلي.

كما، ونود الإشارة هنا إلى أن أعدداً كبيراً من المؤسسات الفلسطينية تصرف رواتب عملائها موظفيها بالدولار الأمريكي، إلى جانب أن عدد كبير من الحوالات المالية من خارج القطاع تكون غالباً بالدولار الأمريكي.

ونرصد لكم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الجمعة 25-09-2020، إلى جانب أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى: