"لجنة تجار العملة" يعلقون عملهم تنديداً بجريمة قتل صراف من خانيونس

قررت لجنة تجار العملة -غزة- تعليق العمل واغلاق كافة محال الصرافة العاملة في سوق العملة في شارع عمر المختار يوم السبت من الساعة س11 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً، وذلك استنكاراً لجريمة قتل الصراف احمد زكي البشيتي.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها أنَّ تكرار الجرائم بحق الصرافين ورجال الأعمال يستوجب توفير حماية مضاعفة لهم من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وطالبت اللجنة بضرورة الجهات المختصة بإجراء محاكمة عادلة وناجزة على وجه السرعة، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم بحق ابناء شعبنا عامة وأصحاب مهنة تجارة العملة بوجه خاص.

واثنت اللجنة على دور الاجهزة المختصة، التي استطاعت كشف الجريمة والقاء القبض على الجناة.