عائلة أبو عودة تصدر بياناً مهماً بشأن مقتل الصراف البشيتي



دانت عائلة أبو عودة (حمامة)، مساء اليوم الخميس، جريمة قتل المواطن أحمد البشيتي في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، على يد أحد أبناء العائلة.

وكانت المباحث العامة أعلنت أنها تمكنت من كشف ملابسات مقتل الصراف وتاجر العملة أحمد زكي البشيتي (53 عامًا)، واعتقال مشتبه به وهو م، ع (58 عامًا)، مبينةً أنه وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وطالبت العائلة في بيان صحفي الجهات الحكومية والقضائية المختصة بإصدار الحكم الذي يشفي الصدور وبالتعجيل بالقصاص وتنفيذ شرع الله في القاتل دراً للفتنة .

واليكم نص بيان عائلة أبو عودة:

بيان أدانة واستنكار وبراءة من الجريمة النكراء

صادر عن عائلة أبو عودة _ حمامة

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

إلى أهلنا في محافظة خان يونس الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نحن عموم عائلة ابو عودة - حمامة في الوطن وفي الشتات ، إذ فُجعنا بعد سماعنا بتلك الجريمة النكراء بالاعتداء على حياة ابن محافظة خان يونس السيد / احمد زكي البشيتي، نعلن أدانتنا الكاملة للجريمة النكراء وإذ نؤكد على متانة علاقتنا مع عائلة البشيتي الكرام ، فإننا نعلن براءتنا الكاملة من الفعل الإجرامي الجبان والذي يتحمل وزره الجاني نفسه.

وإننا إذ ندرك حجم المصاب الذي ألم بإخواننا في عائلة البشيتي من هذا الفعل الغادر، فإننا نؤكد على مطالبتنا الجهات الحكومية المختصة بإصدار الحكم الذي يشفي الصدور وبالتعجيل بالقصاص وتنفيذ شرع الله في القاتل دراً للفتنة .

وإذ نتوجه لأهلنا الكرام في عائلة البشيتي بعظيم تعازينا ، ومؤازرتنا لهم في مصابهم الجلل، ودعائنا للمغدور بالمغفرة والرحمة.

وإننا نتوخى من كل الخيرين من ابناء هذا البلد ومن إخواننا عائلة البشيتي الكرام اتباع سبل الحكمة في معالجة هذا الخطب الجلل وعدم أخذ الجميع بجريرة مجرم زاغ عقله واضاع دينه .

عائلة أبوعودة – حمامة في الوطن والشتات